Durchsuchungen in einem Ilmenauer Busunternehmen

Ilmenau/Mühlhausen (dpa/th) - Die Polizei hat am Dienstmorgen in Ilmenau Geschäftsräume eines Busunternehmens durchsucht. "Das Ermittlungsverfahren richtet sich aber gegen eine Privatperson. Es geht um den Verdacht des Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen mit der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung von Internet-Kriminalität in Thüringen. Die Beamten hätten nach Akten und Datenspeicher gesucht. Nähere Angaben zu den Vorwürfen machte der Sprecher zunächst nicht.