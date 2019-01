Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Frankenhausen (dpa/th) - Im Kyffhäuserkreis ist ein Zigarettenautomat gesprengt und ausgeräumt worden. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zu Donnerstag zwei vermutlich männliche Personen, die den Automaten in Ichstedt in Bad Frankenhausen sprengten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der zerstörte Automat sei nach der Tat komplett leer gewesen. Wie viele Zigaretten und Bargeld erbeutet wurden, war aber zunächst unklar.