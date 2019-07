Mopedfahrer flüchtet und überfährt fast zwei Fußgängerinnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Ein Mopedfahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) geliefert und fast zwei Fußgängerinnen umgefahren. Die Beamten wollten den 18-Jährigen am Dienstagabend im Ortsteil Hundeshagen kontrollieren, weil er und seine Mitfahrerin keine Helme trugen, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Anstatt anzuhalten gab der junge Mann Gas. Bei der Flucht vor der Polizei quer durch den Ort überfuhr er mehrere Gehwege und Straßen. Zwei Fußgängerinnen konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Als die Polizei ihn anhielt, stellte sie bei ihm 0,4 Promille Alkohol fest. Die Fußgängerinnen und seine 16-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.