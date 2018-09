Rentner in Hünxe getötet: Tatverdächtiger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hünxe (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentners in Hünxe bei Wesel hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 40-Jährige stehe unter dringendem Tatverdacht, das 82 Jahre alte Opfer ausgeraubt und ermordet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er wurde am späten Montagabend festgenommen und sollte dem Haftrichter noch am Nachmittag vorgeführt werden. Die Leiche des Rentners war in der Nacht zum Sonntag gefunden worden. Eine Obduktion hatte ergeben, dass er durch massive Gewalteinwirkung ums Leben kam.