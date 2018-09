82-Jähriger in eigener Wohnung getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hünxe (dpa/lnw) - Ein 82-Jähriger ist in Hünxe bei Wesel in seiner eigenen Wohnung getötet worden. Bekannte des Mannes hatten die Leiche am Sonntag gefunden. Sie habe Spuren "massiver Gewalteinwirkung" aufgewiesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Mehr als 20 Beamte mit Spürhunden suchten am Vormittag in einem Waldstück am Wohnhaus des Mannes nach der Tatwaffe. Die Suche blieb jedoch zunächst erfolglos.

Die Bekannten hatten sich gesorgt, nachdem der 82-Jährige am Sonntag nicht auf Anrufe reagiert hatte. An seinem Wohnort machten sie schließlich den schrecklichen Fund. Weitere Angaben zur Art der Verletzungen des Opfers machte die Polizei nicht.