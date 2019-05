Angreifer verletzen Mann lebensgefährlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hoya (dpa/lni) - Ein Mann ist in Hoya (Landkreis Nienburg/Weser) von Unbekannten angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Zu den Hintergründen der Attacke konnte ein Polizeisprecher am Freitag zunächst nichts sagen. Unklar war etwa, wodurch der 35-Jährige am Donnerstagabend verletzt wurde. Die Ermittler suchen nach einer Personengruppe, die sich in Tatortnähe aufgehalten haben soll. Nach Zeugenaussagen soll die Gruppe fluchtartig weggelaufen sein. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei mit Verweis auf die Ermittlungen nicht mitteilen.