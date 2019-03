Schon wieder Gegenstand von Brücke geworfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hornbek (dpa/lno) - Auf der Autobahn 24 bei Hornbek im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein Auto von einem Gegenstand getroffen worden. Dabei wurde das Glasschiebedach des Fahrzeugs zerstört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer des Wagens wurde nicht verletzt. Der 35-Jährige aus Frankfurt/Oder war am Dienstag gegen 10.55 Uhr auf der A 24 in Richtung Berlin unterwegs, als sein Fahrzeug zwischen dem Parkplatz Roseburg und der Anschlussstelle Hornbek von einem Gegenstand getroffen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass der Gegenstand von der Brücke des Wirtschaftswegs Lüthjemoorweg unmittelbar vor der Anschlussstelle Hornbek geworfen wurde. Die Polizei sucht Zeugen, denen zur Tatzeit an dieser Brücke Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Erst am vergangen Sonntag sollen drei Jugendliche bei Kiel Gegenstände von einer Fußgängerbrücke auf die Bundesstraße 76 geworfen haben. Polizeibeamte erwischten zwei 14-Jährige. Am 10. Februar sollen Unbekannte bei Fuhlenhagen im Kreis Herzogtum Lauenburg Gegenstände von einer Brücke auf die A24 geworfen haben. Am 17. Februar warfen Unbekannte bei der Autobahnzufahrt Kiel-Mitte vermutlich von einer Brücke einen Gegenstand auf ein vorbeifahrendes Auto auf die A 215. In der Nacht zum 13. Februar wiederum beschädigte auf dem Kieler Ostring ein offenbar von einer Brücke geworfener Gegenstand die Windschutzscheibe eines Autos.

Anfang Februar verurteilte das Landgericht Flensburg zwei 19-Jährige wegen Steinwürfen auf Autos auf der A7 und der Bundesstraße 200 unter anderem wegen versuchten Mordes zu Jugendstrafen von sechs Jahren.