Tote Frau in ihrer Wohnung in Homburg entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Homburg (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer toten Frau in Homburg geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Das Opfer weise Stichverletzungen auf, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag in Saarbrücken. Ein Bekannter hatte die Leiche der 42-Jährigen am Montagabend in ihrer Wohnung entdeckt. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat seien noch unklar, sagte der Sprecher. Auch Hinweise auf einen möglichen Täter gebe es noch nicht. Eine Obduktion im Laufe des Tages solle die Todesursache genau klären, sagte er. Zuvor hat die "Saarbrücker Zeitung" darüber berichtet.