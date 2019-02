Frau gewaltsam in Auto gezerrt: Polizei fahndet nach Tätern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Homburg (dpa/lrs) - Eine Frau ist nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag in Homburg auf einem Parkplatz von mindestens zwei Männern abgepasst und gewaltsam in ein Auto gezerrt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, flüchteten die Täter anschließend mit dem dunkelfarbigen Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen von dem Parkplatz eines Baumarkts. Von der Frau und den Tätern fehle jede Spur, sagte ein Polizeisprecher. Zur Identität der Frau konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die Polizei bittet um Hinweise.