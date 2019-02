Fall entführter Frau: Polizei setzt jetzt auf Phantombilder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Homburg/Saarbrücken (dpa/lrs) - Im rätselhaften Fall einer mutmaßlich entführten Frau auf einem Baumarkt-Parkplatz in Homburg hat die Polizei jetzt Phantombilder veröffentlicht. Mit Hilfe von mehreren Augenzeugen des Geschehens seien Bilder von der verschleppten Frau und von einem der Täter angefertigt worden, teilte die Polizei am Dienstag in Saarbrücken mit. Die junge Frau war am 8. Februar zu Fuß unterwegs, als sie von zwei Männern abgepasst und von einem der Männer gewaltsam in ein schwarzes Auto gezerrt wurde.

Trotz umfangreicher Ermittlungen sei die Identität der Frau und der Täter noch unbekannt. Man gehe derzeit von einer Freiheitsberaubung zum Nachteil der Frau aus. Bei dem Auto soll es sich um eine Limousine mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben.

Mehrere Zeugen hatten unabhängig voneinander den Vorfall bei der Polizei gemeldet. Der Hintergrund der mutmaßlichen Tat ist unklar. Die Polizei setzt weiter auf Zeugen.