27-Jähriger soll Frau in Homburg getötet haben

Homburg (dpa/lrs) - Eine 42-Jährige soll in Homburg von einem Bekannten getötet worden sein. Der 27 Jahre alter Deutsche stehe unter dringendem Tatverdacht, mit einem Messer auf die Frau eingestochen zu haben, teilte die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mit. An den Folgen starb sie: Laut Obduktion war die 42-Jährige nach den Messerstichen verblutet. Ihre Leiche war am Montagabend in ihrer Wohnung gefunden worden.

Der mutmaßliche Täter ging der Polizei am Dienstag ins Netz: Er wurde in der Uniklinik in Homburg gestellt, wo er sich in psychiatrischer Behandlung befand. Der Haftrichter habe am Mittwoch die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet, teilte die Polizei weiter mit. Der 27-Jährige sei wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeilich bekannt und gehöre, wie das Opfer auch, zur örtlichen Drogenszene.

Auf die Spur des Mannes waren die Ermittler über die Aussage eines Zeugen gekommen. Diese hatte berichtet, der 27-Jährige habe die Frau am Sonntag besucht.