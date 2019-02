Männer überfallen Ehepaar und erbeuten Bargeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Homberg (dpa/lhe) - Drei Männer haben in der Nacht auf Dienstag ein Ehepaar in Homberg (Schwalm-Eder-Kreis) überfallen. Der 43-Jährige Ehemann öffnete den mutmaßlichen Tätern selbst die Tür, nachdem diese an die Wohnungstür geklopft hatten, wie die Polizei mitteilte. Mit Baseballschläger und Schlagstöcken schlugen die Vermummten auf ihr Opfer ein. Der Mann erlitt Prellungen und Hämatome am Oberkörper, seine Ehefrau wurde nicht verletzt. Etwa zwanzig Minuten dauerte der Überfall den Angaben zufolge - dann flüchteten die mutmaßlichen Täter mit Bargeld, das sie in einer Geldbörse gefunden hatten.