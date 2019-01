Direkt aus dem dpa-Newskanal

Holzkirchen (dpa/lby) - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am frühen Samstagmorgen eine Tankstelle in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) überfallen. Er sei gegen 3.30 Uhr in das Geschäft gekommen und habe Bargeld gefordert, teilte die Polizei in Rosenheim am Samstag mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb zunächst erfolglos. Weitere Angaben zur Beute oder zum Tatablauf konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.