Unbekannte stehlen 180 000 Euro-Sportwagen aus Carport

Hoisdorf (dpa/lno) - Unbekannte haben in Hoisdorf im Kreis Stormarn einen Sportwagen im Wert von 180 000 Euro vom einem frei zugänglichen Grundstück gestohlen. Der 49 Jahre alte Besitzer habe am Sonntagmorgen plötzlich den Motor seines Autos gehört, berichtete die Polizei am Montag. Als er aus dem Fenster schaute, war sein Carport leer und das Auto verschwunden. Wie der oder die Täter in das Auto gelangen und den Motor starten konnten, war zunächst unklar. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen, denen zur Tatzeit in Hoisdorf ein grauer Sportwagen aufgefallen ist.