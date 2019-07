Maskierte dringen in zwei Wohnungen ein und verletzen Mieter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niederndodeleben/Haldensleben (dpa/sa) - Drei Maskierte sind in der Nacht zu Dienstag in Niederndodeleben bei Magdeburg gewaltsam in zwei Wohnungen eingedrungen - offenbar waren sie auf der Suche nach einer Person, Geld und Drogen. Dabei sollen sie einen 39 Jahre alten Mieter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und einem Schraubendreher bedroht haben, teilte die Polizei in Haldensleben mit. Da der Mann sich zur Wehr setzte, habe er leichte Schürfwunden davongetragen. Einer der Täter sei im Gesicht verletzt worden. Auch eine Nachbarwohnung wurde zum Ziel der Angreifer. Die dort wohnende 19-Jährige blieb unverletzt. Die drei Täter flüchteten.