Streit unter Männern endet mit gefährlichen Messerstichen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hofheim (dpa/lhe) - Bei einem blutigen Streit unter Männern in Hofheim am Taunus sind in der Nacht zum Dienstag zwei der Kontrahenten schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten ein 23-Jähriger und ein 39-Jähriger Messerstiche und schwebten vorübergehend in Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen gerieten die beiden zunächst am Montagabend mit dem Angestellten eines Restaurants in eine Auseinandersetzung. Als sie auf den 42-Jährigen losgingen und ihn verletzten, wurden die Angreifer von der Polizei festgenommen.

Nachdem sie die Wache kurz darauf wieder verlassen durften, trafen bei beiden gemeinsam mit zwei Begleitern dann nach Mitternacht wieder auf den Restaurantmitarbeiter, der mit einem weiteren Mann zu Fuß unterwegs war. Bei einem erneuten Streit sei dann unter anderem ein Messer gezogen worden, teilte die Polizei mit.

Wegen der schweren Verletzungen wurden der 23-Jährige und der 39-Jährige stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Aktuell besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr mehr. Der 42-Jährige und die drei weiteren Männern mussten ambulant versorgt werden.