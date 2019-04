Männer nach versuchtem Einbruch in Wettbüro festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hofheim/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hofheim im Taunus hat die Polizei vier Männer nach einem versuchten Einbruch in ein Wettbüro festgenommen. Zeugen hatten einen Täter in der Nacht zum Dienstag am Hintereingang beobachtet, wie ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Morgen sagte. Die Polizei konnte bei der anschließenden Kontrolle eines Autos vier Männer festnehmen. Zwei von ihnen hatten keinen festen Wohnsitz und blieben in Haft. In dem Fahrzeug fanden die Ermittler Einbruchswerkzeug. Die Täter hätten die Tür des Wettbüros zwar aufgehebelt, jedoch keine Beute gemacht, berichtete der Sprecher weiter.