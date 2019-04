Diebe zerlegen Kleinbus und nehmen Einzelteile mit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hofheim (dpa/lhe) - Diebe haben auf dem Hof eines Autohauses in Hofheim einen Kleinbus zerlegt und die Einzelteile mitgenommen. Der Schaden werde auf 25 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Die bislang unbekannten Täter hatten am Wochenende auf dem Hof im Stadtteil Marxheim die Reifen, den Fahrer- und Beifahrersitz, die elektrische Sitzsteuerung, zwei Sitzbänke und das Lederlenkrad abmontiert und mitgenommen. Außerdem zerstörten sie die Heckscheibe des Busses. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.