Diebin räumt Wohnung von 75-Jähriger aus

Hof (dpa/lby) - Während die Bewohnerin Gartenarbeiten erledigte, hat eine Frau aus einer Wohnung im oberfränkischen Hof wertvollen Schmuck und Geld gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schlich sich die Diebin am Vortag in das Mehrfamilienhaus und dann in die unversperrte Wohnung einer 75-Jährigen. Die Bewohnerin war zu der Zeit im Hof des Gebäudes. Die Frau habe Schmuck und Bargeld im Wert eines unteren fünfstelligen Eurobetrags gestohlen. Die 75-Jährige sah die Einbrecherin, als diese das Grundstück zu Fuß verließ. Sie habe eine schwarze Mütze mit Schirm und einen knielangen Mantel getragen. Die Polizei sucht nach Zeugen.