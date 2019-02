Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hösbach (dpa/lby) - Weil er sechs Tonnen Kartoffeln zu viel geladen hatte, ist ein Lastwagen in Unterfranken von der Polizei gestoppt worden. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach habe dem Fahrer am späten Mittwochnachmittag die Weiterfahrt mit den insgesamt 46 Tonnen untersagt, berichteten die Beamten am Donnerstag. Die Halterfirma musste die Ladung demnach in einen geeigneten Laster umladen.