22 Betrugsversuche in Hinterzarten und Löffingen

Löffingen/Hinterzarten (dpa/lsw) - 22 Mal haben falsche Polizisten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald versucht, Geld und Wertgegenstände zu erbeuten. Die Betrüger hätten ihren Opfern in Hinterzarten und Löffingen etwa vorgegaukelt, sie stünden auf einer Liste von Einbrechern, teilte die Polizei am Dienstag mit. So wollten sie diese im Laufe des Montags dazu bringen, ihnen Gold, Bargeld oder andere wertvolle Gegenstände zu übergeben. Den Angaben zufolge scheiterten alle Betrugsversuche. Die Angerufenen ließen sich nicht einschüchtern und beendeten die Telefonate. Viele waren demnach durch Warnungen in den Medien über die Masche informiert.