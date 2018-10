Mitbewohner nach Tod von Frau in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stade (dpa/lni) - Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 58-Jährigen in Himmelpforten (Kreis Stade) ist ihr 31 Jahre alter Mitbewohner in Untersuchungshaft genommen worden. Der Haftbefehl sei am Mittwoch vom Amtsgericht Stade erlassen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann selbst hatte den Ermittlern in stark alkoholisiertem Zustand am 10. Oktober berichtet, dass er die Frau leblos in der gemeinsamen Wohnung gefunden habe. Er galt von Anfang an als dringend tatverdächtig, der Mann wurde dann aber bis zum Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.