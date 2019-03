Zweifache Mutter getötet: Urteil gegen Ehemann erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Nach dem Gewalttod einer zweifachen Mutter wird am Landgericht Hildesheim heute das Urteil gegen den Ehemann erwartet. Dem 32-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im Mai seine gleichaltrige Frau im Streit wegen einer Affäre mit seinem Chef in der gemeinsamen Wohnung in Bockenem getötet zu haben. Die Leiche der Frau war etwa zehn Tage später in einem Gebüsch in der Nähe von Höver bei Hannover entdeckt worden. Die Anklage forderte in dem Indizienprozess für den Bulgaren zehn Jahre Haft wegen Totschlags. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch aus Mangel an Beweisen. Der Familienvater hatte das Verbrechen bestritten.