Ofenbauer nach gewaltsamem Tod von Ehefrau freigesprochen

Hildesheim (dpa/lni) - Im erneuten Prozess gegen einen wegen Totschlags verurteilten Ofenbauer aus Lauenau (Kreis Schaumburg) ist der Angeklagte freigesprochen worden. Er komme weiterhin zwar als Täter in Betracht, aber es gebe Zweifel, sagte der Vorsitzende Richter am Freitag im Landgericht Hildesheim. Die Ehefrau des heute 47-Jährigen war im Mai 2015 erst mit einer Holzlatte geschlagen und dann erdrosselt worden. Im ersten Prozess vor dem Landgericht Bückeburg war der Mann zu einer elfeinhalbjährigen Freiheitsstrafe wegen Totschlags verurteilt worden. Er saß bis zuletzt in Haft und wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Nach der Verkündung des Freispruchs brach er in Tränen aus.