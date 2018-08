Mann soll Geld aus Parkschein-Automaten unterschlagen haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Weil er 75 000 Euro aus Parkschein-Automaten in die eigene Tasche gesteckt haben soll, muss sich ein ehemaliger Angestellter des Bauhofs Hildesheim von heute an vor dem örtlichen Amtsgericht verantworten. Der heute 49-Jährige hatte zwischen Januar 2016 und April 2017 die Aufgabe, die insgesamt 84 Automaten der Stadt zu leeren. Dabei nahm er gemeinsam mit einem Kollegen die Geldkassetten aus den Automaten und brachte sie zur Sparkasse, wo sie mit einem einzigen Schlüssel geöffnet wurden. Der Mann soll 2015 bei der Auslieferung neuer Kassetten einen zusätzlichen Schlüssel unbemerkt an sich genommen haben. Bei den folgenden Touren soll er einzelne gefüllte Kassetten auf der Fahrt zur Sparkasse versteckt und anschließend im Bauhof das Münzgeld heimlich eingesteckt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Unterschlagung in 75 Fällen vor. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin könnte schon am ersten Prozesstag das Urteil gesprochen werden.