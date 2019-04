Laser-Angriff auf Polizeihubschrauber geht glimpflich aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Die Besatzung eines Polizeihubschraubers ist in Hildesheim mit einem Laserpointer geblendet worden. Der Einsatz des Helikopters, der in der Nacht zum Donnerstag an der Suche nach einer vermissten Person beteiligt war, musste daraufhin abgebrochen werden. Ein Flugtechniker begab sich in augenärztliche Behandlung, trug aber keine Verletzungen davon, teilte die Polizei mit. Wer die Männer mit dem Laserpointer blendete, blieb unklar - die Polizei konnte die Quelle aus der Luft zwar ungefähr orten, eine Suche am Boden blieb allerdings erfolglos. Laser-Attacken wie diese können nach Angaben der Polizei im schlimmsten Fall zu einem Absturz führen.