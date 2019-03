Freispruch oder Mord? Urteil im Ofenbauer-Prozess erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Im erneuten Prozess gegen einen wegen Totschlags verurteilten Ofenbauer aus Lauenau (Kreis Schaumburg) wird heute das Urteil erwartet. In den Plädoyers vor dem Landgericht Hildesheim hatte die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes und die Verteidigung einen Freispruch aus Mangel an Beweisen gefordert. Die Anklage sieht es als erwiesen an, dass der Mann 2015 gemeinsam mit seiner Geliebten seine Ehefrau getötet hat. Die Verteidigung hält dagegen die Geliebte für die Täterin. Die Frau hatte sich schon im ersten Prozess vor dem Landgericht Bückeburg als Zeugin in Widersprüche verwickelt.

Weil die Verteidigung erfolgreich Rechtsmittel eingelegt hat, darf der 47 Jahre alte Angeklagte nach Gerichtsangaben nicht zu einer höheren Strafe als im ersten Verfahren verurteilt werden. Daher beantragte die Hildesheimer Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von elfeinhalb Jahren.