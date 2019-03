Ehemann wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Für die Tötung seiner Ehefrau aus Eifersucht muss ein 32-Jähriger aus Bockenem für zehn Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Hildesheim sieht den Bulgaren, der die Tat bis zuletzt abstritt, aufgrund zahlreicher Indizien überführt. Das Urteil wegen Totschlags sei noch nicht rechtskräftig, teilte das Gericht am Freitag mit. Der Angeklagte und sein Rechtsanwalt könnten innerhalb einer Woche Revision einlegen. Die Verteidigung hatte einen Freispruch aus Mangel an Beweisen gefordert. Die tote zweifache Mutter war Ende Mai bei Höver südlich von Hannover in einem Gebüsch entdeckt worden. Spuren belegten, dass sich die Leiche der 32-Jährigen zuvor zumindest vorübergehend in der gemeinsamen Wohnung des Paares befunden hatte.