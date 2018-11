Diebe bei Einbruch in Juweliergeschäft ertappt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Hildesheim haben drei Männer umfangreiche Beute gemacht und sind wenig später gefasst worden. Zeugen hatten die Männer am Samstag auf frischer Tat ertappt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie beobachteten, wie die Diebe die Scheibe des Juweliers einschlugen und die Ringe in der Auslage stahlen. Die Polizei fahndete umgehend nach dem Trio, das sie wenig später an einem Park in der Nähe vom Einbruchsort fand. Dort entdeckten sie außerdem zwei Taschen mit Ringen im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Beamten brachten die 22, 35 und 40 Jahre alten Verdächtigen umgehend auf die Wache. Die drei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Ermittelt wird, ob ein Zusammenhang zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Nacht vom 21. auf den 22. November besteht.