67-Jähriger im eigenen Haus überfallen und gefesselt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Achtum (dpa/lni) - Drei nächtliche Einbrecher haben im Hildesheimer Ortsteil Achtum einen 67-Jährigem in dessen Haus überfallen, gefesselt und mit einem Messer verletzt. Anschließend seien sie mit einem dreistelligen Eurobetrag entkommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Trio war in der Nacht zum Sonntag in das Haus eingebrochen. Die Unbekannten überwältigten den Bewohner, fesselten seine Hände und Füße und befragten ihn nach Geld und Wertsachen. Als Druckmittel fügten sie ihm an den Oberarmen und einem Bein Stichverletzungen zu. Nachdem die Täter mit ihrer Beute flüchteten, konnte sich der 67-Jährige befreien und die Polizei alarmieren. Die Fahndung verlief erfolglos. Der 67-Jährige kam ins Krankenhaus.