26-Jähriger wegen Messerattacke vor Diskothek vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Nach einem Messerangriff vor einer Hildesheimer Diskothek steht ein 26-Jähriger seit Montag wegen versuchten Mordes vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, sich an der Disco-Tür am 1. April in einen Streit eingemischt zu haben. Sein Schwager hatte dort als Türsteher eine Gruppe abgewiesen. Laut Anklage zückte der 26-Jährige plötzlich ein Messer und traf einen der abgewiesenen Männer im Bereich der Lunge. Das 21 Jahre alte Opfer konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Einem zweiten 18 Jahre alten Mann trat er ins Gesicht und verletzte ihn mit dem Messer am Arm. Zum Prozessauftakt schwieg der 26-Jährige zu den Vorwürfen, wie ein Gerichtssprecher berichtete.

Der Angeklagte wurde am 9. April festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind Fortsetzungstermine bis zum 17. Oktober geplant.