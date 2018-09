24-Jähriger soll vier Menschen beraubt haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Die Polizei hat in Hildesheim einen Mann verhaftet, der wegen mehrfachen Raubes gesucht wurde. Ihm wird vorgeworfen, mit einem anderen Mann im August 2017 einer 74-Jährigen vor ihrer Wohnung in Hildesheim aufgelauert, sie gefesselt und beraubt zu haben. Zwei Wochen später sollen die beiden gemeinsam mit einem weiteren Komplizen erst einen 70-Jährigen und am selben Tag eine 74-Jährige und einen ihrer Bekannten auf die gleiche Weise überfallen haben. DNA-Spuren an den Tatorten führten die Ermittler auf die Spur des 24-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag weiter mitteilte. Der Mann sitzt wurde am Donnerstag verhaftet.