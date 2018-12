46-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildburghausen (dpa/th) - Bei einem Streit mit einem 40-Jährigen ist ein Mann in Hildburghausen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter habe sich unmittelbar nach der Auseinandersetzung am Dienstag selbst gestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das 46 Jahre alte Opfer ist den Angaben zufolge nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in einem Fachkrankenhaus anordnete. Gegen den mutmaßlichen Messerstecher wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Warum die Männer in Streit gerieten, war zunächst unklar.