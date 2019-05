Toter im Kreis Herford aufgefunden: Mordkommission ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hiddenhausen (dpa/lnw) - In Hiddenhausen (Kreis Herford) ist am späten Donnerstagabend ein Toter auf der Straße gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag heißt. Bei dem im Ortsteil Eilshausen aufgefundenen Mann habe man Verletzungen festgestellt, "die den Verdacht eines Tötungsdelikts begründen", hieß es.

Nähere Informationen zu dem in der Nähe einer Straßenkreuzung aufgefundenen Mann wurden zunächst nicht mitgeteilt. Beim Polizeipräsidium Bielefeld wurde mit Unterstützung der Polizei Herford eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe der Tat waren nach den Angaben der Behörden zunächst unklar.