Streit auf Zwiebelmarkt: Wachmann verletzt

Hettstedt (dpa/sa) - Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ist laut Polizei auf dem Zwiebelmarkt in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) verletzt worden. Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, hat der 32-Jährige zwei jungen Männern an einem Festzelt den Zutritt verwehrt, weil sie Getränke bei sich führten. Daraufhin kam es am Freitagabend zum Streit. Ein 27-Jähriger bedrohte den Wachmann mit einer Gehhilfe, der Wachmann setzte daraufhin Pfefferspray ein, wie es hieß. Aus einer Gruppe heraus wurde der 32-Jährige von einem Unbekannten mit einer Glasflasche beworfen und dadurch am Kopf schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Wachmann kam ins Krankenhaus.