Flucht vor der Polizei mit Drogen und falschen Kennzeichen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hettstedt (dpa/) - Gleich aus mehreren Gründen versuchte ein Autofahrer am Freitag im Kreis Mansfeld-Südharz vor der Polizei zu fliehen. Bei einer Verkehrskontrolle war den Beamten unterschiedliche Kennzeichen an einem Fahrzeug aufgefallen. Der Fahrer gab Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch Hettstedt und ignorierte dabei mehrere rote Ampeln. In Siersleben endete die Fahrt an einer Bordsteinkante. Fahrer und Beifahrer flüchteten zu Fuß weiter, konnten aber von den verfolgenden Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Einer der beiden widersetzte sich der Festnahme und verletzte dabei einen Polizisten. Die Beamten fanden bei den Männern Betäubungsmittel, Bargeld und nichtversteuerte Zigaretten.