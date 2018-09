Busfahrer musste scharf bremsen: sieben Fahrgäste verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herne (dpa/lnw) - In einem Linienbus in Herne sind nach einer scharfen Bremsung des Fahrers sieben Menschen gestürzt und verletzt worden. Die Fahrgäste im Alter zwischen 17 und 85 Jahren seien bei dem Unfall vom Montag zu Boden gefallen oder gegen die Vordersitze geprallt, berichtete die Bochumer Polizei am Dienstag. Sie hätten nur leichte Verletzungen erlitten. Der 63-jährige Busfahrer hatte an einer Ampel scharf gebremst, um mit dem Bus nicht auf wartende Autos aufzufahren.