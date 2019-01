Fahrkartenautomat in Hermsdorf gesprengt: LKA eingeschaltet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hermsdorf (dpa/th) - Eine Explosion hat einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Hermsdorf-Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) zerstört. Die Bundespolizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 50 000 Euro, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Auch das Landeskriminalamt sei eingeschaltet worden, sagte der Sprecher. Die Detonation zerstörte nicht nur den Fahrkartenautomaten selbst, sondern auch mehrere Scheiben Sicherheitsglas in der Nähe des Automaten. Eine Anwohnerin hatte die Explosion gehört und die Polizei verständigt. Wer hinter der Sprengung steckt, war noch unklar.