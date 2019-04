Heizöl getankt: Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Lkw-Fahrer eines Transportunternehmens und sein unerlaubt mit 1500 Litern Heizöl betankter Lastwagen sind vom Zoll für kurze Zeit aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung wurde eingeleitet, wie eine Sprecherin des Zollamts in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Der Mann sei am Montag vergangener Woche an einer Autobahn bei Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg kontrolliert worden.

Heizöl ist laut Zoll hierzulande aufgrund einer niedrigeren Besteuerung wesentlich günstiger als Diesel. Es sei zwar wegen seiner ähnlichen chemischen Zusammensetzung grundsätzlich auch als Kraftstoff geeignet, dürfe aber nur zum Verheizen genutzt werden. Die im Falle des Fahrers fällige Diesel-Energiesteuer von etwa 700 Euro zahlte das Transportunternehmen den Angaben zufolge noch während der rountinemäßigen Kontrolle. Eine Sicherheit von 300 Euro wurde einbehalten.