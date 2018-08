Tatverdächtiger für Brand in Großensee ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großensee/Gotha (dpa/th) - Ein 22-Jähriger soll für den Brand in einer Produktionshalle eines metallverarbeitenden Betriebs in Großensee (Wartburgkreis) verantwortlich sein. Wie die Polizei in Gotha am Dienstag mitteilte, räumte der Mann aus Hessen ein, das Feuer gelegt zu haben. Dabei entstand am 21. Juli ein Schaden von mehr als 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen der Kriminalpolizei aus Eisenach zu der Tat sowie des Polizeipräsidiums Osthessen wegen kleinerer Wald- und Wiesenbrände bei Kleinensee hatten die Ermittler auf die Spur des Mannes geführt. Er wurde am 1. August festgenommen, ist aber in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Meiningen inzwischen wieder auf freiem Fuß.