Serien-Brandstifter entpuppt sich als Feuerwehrmann

Heringen/Gotha (dpa/lhe) - Bei einem mutmaßlichen auch für einen Brand in Gotha verantwortlichen Serien-Brandstifter handelt es sich um einen Feuerwehrmann. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag im hessischen Fulda. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Unter anderem soll der 22-jährige Hesse aus Heringen im Juli nahe Gotha an einer Produktionshalle einen Brand gelegt haben. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 000 Euro. In Hessen soll er an mehreren Tagen im Juli im Wald nahe Kleinensee gezündelt haben, bis er von einer Polizeistreife auf frischer Tat ertappt wurde. Alle Brände waren rasch entdeckt worden und konnten schnell gelöscht werden.