Bewaffneter Räuber überfällt Supermarkt

Herborn (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Räuber hat einen Supermarkt in Herborn (Lahn-Dill-Kreis) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der maskierte Täter am Donnerstagabend die Kassiererin mit einer Schusswaffe und verlangte das Geld aus der Kasse. Er stopfte mehrere tausend Euro in eine schwarze Tasche und verschwand in der Dunkelheit. Die Kassiererin wurde bei dem Überfall nicht verletzt.