20 000 Euro mit Enkeltrick erbeutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hemsbach (dpa/lsw) - Betrüger haben mit dem sogenannten Enkeltrick 20 000 Euro von einer Seniorin aus Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die 68-jährige Hemsbacherin bereits Anfang September einen Anruf von einer Unbekannten erhalten. Diese gab sich am Telefon als Verwandte aus, die dringend Geld für einen Grundstückskauf benötige. Die Seniorin übergab das Geld noch am selben Tag einer Unbekannten, die sich als Notargehilfin ausgab, in bar. Zusammen mit der Seniorin fertigte die Polizei ein Phantombild der Abholerin an und leitete am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung ein.