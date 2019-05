Haftbefehl nach Raubüberfall auf 19-Jährigen erlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hemmoor (dpa/lni) - Ein Ermittlungsrichter in Stade hat Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen erlassen, der mit einem Komplizen einen 19-Jährigen überfallen und schwer verletzt haben soll. Der 18 Jahre alte mutmaßliche Mittäter konnte nach Polizeiangaben von Dienstag zunächst wieder gehen. Beide sollen ihr Opfer am Sonntagabend brutal geschlagen und den Mann dann stark blutend in dessen Wohnung in Hemmoor (Kreis Cuxhaven) zurückgelassen haben. Die Verdächtigen flüchteten mit einem Fernsehgerät und einer Spielkonsole. Sie wurden wenig später vorläufig festgenommen und das Raubgut sichergestellt.