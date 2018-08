Kriminalität - Heiligenhafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck/Hamburg (dpa/lno) - Die jüngste ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" hat bislang keine heiße Spur zur Aufklärung von Verbrechen im Norden erbracht. Zu einem Überfall in Heiligenhafen im Januar seien 15 Anrufe eingegangen, aber konkrete Hinweise zu der Tat seien nicht dabei gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Auch zum zweiten Fall aus dem Kreis Ostholstein, der in der Sendung am Mittwochabend vorgestellt wurde, seien bislang nur wenige Anrufe eingegangen.

Im ersten Fall war ein Mann im Januar 2018 in Heiligenhafen im Kreis Ostholstein von zwei bewaffneten Tätern in seinem Haus überfallen und beraubt worden, als er von einem Spaziergang zurückkehrte. Auch im Fall einer vermissten Frau aus einer Betreuungseinrichtung in Eutin habe es keine Erfolgversprechenden Hinweise gegeben.

Zu dem Überfall auf einen Paketboten in Hamburg-Heimfeld im September 2017 habe sich durch die Fahndung im Fernsehen bislang ebenfalls keine heiße Spur ergeben, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Donnerstag.