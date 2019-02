Zoll stellt gefälschte Markenkleidung sicher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbronn (dpa/lsw) - Der Zoll hat in der Paketsendung einer Urlauberin mehrere gefälschte Markenkleidungsstücke entdeckt und sichergestellt. Die Frau hatte sich die mehr als 30 Kleidungsstücke bekannter Marken aus der Türkei nachschicken lassen, wie das Hauptzollamt Heilbronn am Donnerstag mitteilte. Wie sie gegenüber dem Zollamt Untermünkheim angab, hätten die Sachen beim Heimflug nicht mehr in ihr Gepäck gepasst. Bei einer Überprüfung des Pakets fiel den Zöllnern die minderwertige Verarbeitung der Klamotten auf. In einer näheren Untersuchung identifizierten die betroffenen Unternehmen die Artikel als Plagiate. Die Kleidungsstücke werden nun vernichtet.