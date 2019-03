Vermisste Rebecca: Ermittler suchen weiter heiße Spur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im Fall der vermissten Rebecca suchen die Ermittler weiter nach einer heißen Spur. "Inzwischen liegen rund 1800 Hinweise vor, die nach und nach ausgewertet werden", sagte ein Sprecher der Polizei. Wo und wie die Suche nach der Schülerin am Donnerstag konkret weiter geht, konnte er noch nicht sagen. Im Wolziger See in Brandenburg suchte die Polizei am Mittwoch erstmals mit Tauchern nach der 15-Jährigen. Rebecca war am 18. Februar verschwunden. Die Mordkommission geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Schwager der Jugendlichen sitzt als Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft.