Heidersdorf (dpa/sn) - Unbekannte haben in einem Solarpark in Heidersdorf (Erzgebirgskreis) Solarmodule im Wert von 48 000 Euro gestohlen. Die Täter zerschnitten nach Polizeiangaben vom Samstag einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Dort montierten sie in der Nacht zu Freitag 240 Solarmodule ab und nahmen diese mit. Ein Solarmodul besteht aus mehreren Solarzellen.