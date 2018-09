Junger Mann rastet bei Festnahme von Kumpel aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenheim (dpa/lsw) - Nach der Festnahme eines Freundes hat ein junger Mann in Heidenheim randaliert und Polizeibeamte beleidigt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war sein 16 Jahre alter Kumpel per Haftbefehl gesucht und am Freitagabend von Polizisten erkannt worden. Der Gesuchte flüchtete, konnte aber kurze Zeit später von den Beamten festgenommen werden. Das gefiel dessen Jahre altem Freund überhaupt nicht. Er beleidigte die Polizisten und schlug mit der Faust die Heckscheibe eines Streifenwagens ein. Auch er wurde festgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der gesuchte 16-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Der 21-Jährige muss sich wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.