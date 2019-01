Fremde stören Geburtstagsfeier: 15-Jähriger verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidelberg (dpa/lsw) - Unbekannte haben eine private Geburtstagsfeier in einem Jugendzentrum gestört und einen 15-Jährigen schwer im Gesicht verletzt. Bei der privaten Party eines 16-Jährigen am Freitagabend sei eine Gruppe aufgetaucht und es sei zu Handgreiflichkeiten mit Geburtstagsgästen gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Einer der Störer habe einen am Boden liegenden 15-Jährigen ins Gesicht getreten, hieß es. Der 15-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen der Polizei sei die Gruppe bereits nicht mehr vor Ort gewesen.